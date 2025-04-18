Nintendo сохранила цену Switch 2 на уровне $450 для США, предварительные заказы начнут...

Nintendo сохранила цену Switch 2 на уровне $450 для США, предварительные заказы начнутся 24 апреля 2025Сегодня компания Nintendo объявила, что цена Switch 2 в США останется на уровне 450 долларов, сохраняя объявленную стоимость, несмотря на волатильность тарифов, а предварительные заказы на Switch 2 откроются на следующей неделе, 24 апреля 2025… источник#Nintendo.