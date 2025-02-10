Янина Павленко: Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало

Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало Уже скоро вся эта красота пригодится в другом качестве – пополнит наши водные запасы На сегодня в Счастливенском водохранилище 5,8 млн кубометров воды, (при проектном объёме в 11,8 … .