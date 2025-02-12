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Сахарный диабет и не только: какие патологии можно определить по изменению мочи

Сахарный диабет и не только: какие патологии можно определить по изменению мочи

Состояние мочи меняется при многих проблемах со здоровьем. По изменению мочи можно с большой вероятностью определить разные патологии – например, одним из внешних симптомов сахарного диабета может быть прозрачная моча, об этом рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

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