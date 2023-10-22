Бывшие зеки в качестве учителей: пиар или очередная неадекватная инициатива народных избранников?

Иногда кажется: новая безумная инициатива депутатов Госдумы уже “пробила дно”, что выдумать еще какой-то более неадекватный и беспредельный законопроект наши “народные избранники” не смогут.
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