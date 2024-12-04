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Военкор Сладков достучался до Белоусова: Врать нельзя. Намекать можно?

Военкор Сладков достучался до Белоусова: Врать нельзя. Намекать можно?

Крылатая фраза министра обороны "ошибаться можно, врать нельзя", похоже, становится роковой. Военкор Сладков сообщил об отправке военных на "мясные штурмы", и достучался до Белоусова - о самоуправстве командиров узнали в Генштабе.

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ЕК
Елена Князева
Ещё бы с выплатами бойцам разобрался
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