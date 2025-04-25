В течение года каждый четвертый россиянин сменил место работы

За последний год место работы сменили 24% россиян. Исследование СберАналитики показало, что более половины из них (57%) не просто перешли в другую компанию, а полностью изменили профессиональное направление.
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