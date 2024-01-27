Почему Моргенштерну* запретили въезд в Дубай: причина

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) запретили въезд в ОАЭ. Музыкант приобрел билет в первый класс на рейс в Дубай, однако на стойке регистрации выяснилось, что после отмены всех концертов в эмиратах артисту и вовсе закрыли въезд в страну.