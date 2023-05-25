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Бобровский – 2-я звезда матча с «Каролиной»: 36 сэйвов из 39, 11-я победа – больше всех в этом плей-офф среди вратарей

Вратарь «Флориды» одержал 11-ю победу в текущем плей-офф, укрепив лидерство среди голкиперов. У идущего вторым вратаря «Далласа» Джейка Эттинджера 8 выигранных матчей.

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