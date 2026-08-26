УЕФА завтра отзовет угрозу бойкота турниров ФИФА. Европейские страны отказывались играть на ЧМ на фоне планов продать часть прав на него

УЕФА откажется от планов бойкотировать чемпионат мира по футболу. В июле, после того как стало известно о намерении ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE), новую коммерческую структуру для продажи прав на ЧМ частным инвесторам, члены Союза европейских футбольных ассоциаций на внеочередном собрании приняли решение отказаться от выступления на турнирах Международной федерации футбола в случае, если ситуация не изменится.