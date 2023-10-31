На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ

На портале «Узнай Москву» появился спецпроект, посвященный Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи узнают об архитектурно-художественном многообразии новой ветки, а также познакомятся с достопримечательностями, которые расположены недалеко от станций.
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