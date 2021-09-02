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Только одно фото

Только одно фото

Сценарий фильма "Тридцать три" писался исключительно на Юрия Никулина. Но когда съёмки уже были начаты, выяснилось, что Никулин сниматься не сможет - он уезжает с цирком на гастроли в Австралию.

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