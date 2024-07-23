NBC: Байден готовит речь для обращения к нации

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден вместе с ближайшими советниками готовит речь для обращения к нации, в котором объяснит свой отказ от переизбрания, сообщает 22 июля телеканал NBC, со ссылкой на осведомленные источники.