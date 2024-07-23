РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Запрятали!"Жив ли Джо Байде...
  • Eduard
    В ЕС шантажируют всех и своих,это преступное создание!Главе МИД Венгрии...
  • Eduard
    Жаль хлеба,чтр 16 лет ему придется давать.Бедным раздайте!Треш-блогер, заре...

NBC: Байден готовит речь для обращения к нации

NBC: Байден готовит речь для обращения к нации

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден вместе с ближайшими советниками готовит речь для обращения к нации, в котором объяснит свой отказ от переизбрания, сообщает 22 июля телеканал NBC, со ссылкой на осведомленные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх