Американский эксперт: Очевидно, что Минские соглашения были лучшим выходом для Украины

Украинское контрнаступление, по результатам которого ВСУ уже должны были быть в Крыму, уже давно провалилось и всё больше западных экспертов говорит о том, что Киеву пора смириться с реальностью – Россию ему не одолеть.
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