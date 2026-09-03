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Царьград

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Возвращение жителей Ахтубинска: пожар ликвидирован, дома безопасны

Возвращение жителей Ахтубинска: пожар ликвидирован, дома безопасны

3 сентября в Ахтубинске, Астраханская область, жители вернулись в свои квартиры после устранения возгорания вагона со сжиженным газом.

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