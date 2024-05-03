Число вахтовых вакансий выросло на 39% в Красноярском крае

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вахтовые вакансии. Оказалось, что в целом в России за январь-апрель 2024 года количество предложений для вахтовиков выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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