Число вахтовых вакансий выросло на 39% в Красноярском крае

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вахтовые вакансии. Оказалось, что в целом в России за январь-апрель 2024 года количество предложений для вахтовиков выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.