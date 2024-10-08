Комбриги и комбаты украинской армии превратились в феодалов и придворных, которые распоряжаются солдатскими жизнями, как крепостными.
Офицер: Из армии массово бегут из-за командиров-долб..ов
Комментарии
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Иван Петров
Чему удивляться ?.. это бизнес. Все делают деньги, начиная с Зе.... ой! ... с Байдена и - вниз по этажерке. У кого есть хоть какая-то власть, тот и делает деньги.
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18 час.
Анатолий Рябенко
Солдат не учат а мучат как стать убийцей. Особенно в США и Англии, которые живут за счёт ограбления стран и производства оружия. Для нас солдат защитник Родины, для них солдат контрактный наёмный работник.
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДОПРЫГАЛИСЬ...
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15 час.
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