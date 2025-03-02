Этот день в авиации. 2 марта

1912 - Во время гонок в Клиринге (Иллинойс, США) на кубок Гордона-Беннетта, французский пилот Жюль Ведрин (Jules Vedrines) достиг средней скорости 169,7 км/ч, пролетев 200 км по замкнутому маршруту за 1 ч 15 мин.