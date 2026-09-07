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Царьград

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Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Москве и СПб

Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Москве и СПб

В Москве и Санкт-Петербурге ожидается кратковременное потепление на неделе, начиная с 7 сентября. Синоптики Тишковец и Леус прогнозируют временное повышение температуры до +26 градусов в Москве и обильные осадки в Петербурге.

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