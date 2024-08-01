Матвиенко: Удержание инфляции — это общая задача

При достижении цели снижения инфляции важно не остановить экономику, и это общая задача властей. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала 1 августа на пресс-конференции в палате регионов по итогам весенней сессии 2024 года.
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