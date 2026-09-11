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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» подписал предварительный контракт с грузинским форвардом Бартишвили. Игрок перейдет в 2027-м, когда ему исполнится 18 лет

«Арсенал» заключил предварительное соглашение о переходе грузинского нападающего Андрии Бартишвили в июле 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.

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