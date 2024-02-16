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FiNE NEWS

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На берегу Южной Каролины нашли мумию дельфина

На берегу Южной Каролины нашли мумию дельфина

Эксперты полагают, что животное могло намеренно выброситься на сушу. Отдыхающие на пляже в Южной Каролине недавно наткнулись на останки жуткого дельфина, на берегу он, возможно, медленно высыхал в течение нескольких месяцев.

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