На берегу Южной Каролины нашли мумию дельфина

Эксперты полагают, что животное могло намеренно выброситься на сушу. Отдыхающие на пляже в Южной Каролине недавно наткнулись на останки жуткого дельфина, на берегу он, возможно, медленно высыхал в течение нескольких месяцев.
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