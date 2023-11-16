Пять трамваев в Челябинске на три дня изменят маршруты

Трамваи №3, 5, 7, 16 и 22 в Челябинске по вечерам изменят маршруты ради реконструкции путей. Начиная с 16 ноября и двое последующих суток они не будут ходить через центр с 20:00 и до 5:00 следующего дня, сообщили URA.