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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пять трамваев в Челябинске на три дня изменят маршруты

Трамваи №3, 5, 7, 16 и 22 в Челябинске по вечерам изменят маршруты ради реконструкции путей. Начиная с 16 ноября и двое последующих суток они не будут ходить через центр с 20:00 и до 5:00 следующего дня, сообщили URA.

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