На Урале мужчина заживо похоронил друга из-за долга в 500 рублей

Изображение носит иллюстративный характер. Depositphotos Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 26-летнего жителя Карпинска Сергея Асерхлицына, который заживо закопал своего знакомого из-за долга в 500 рублей.
Изображение носит иллюстративный характер. Depositphotos Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 26-летнего жителя Карпинска Сергея Асерхлицына, который заживо закопал своего знакомого из-за долга в 500 рублей.
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