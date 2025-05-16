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Шеф-повар рассказал о необычных блюдах с щавелем

Шеф-повар рассказал о необычных блюдах с щавелем

Кроме распространенных салатов и супов из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, об этом гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ» рассказал бренд-шеф ресторана «Черная лисичка», специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

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