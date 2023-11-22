Куриные бедрышки. Очень сытно и аппетитно!

Как пожарить куриные бедра быстро и вкусно, как шашлык?! Сочные, с хрустящей корочкой, как- будто только что с огня! Пальчики оближешь! Очень просто! Заходите, расскажу! Заранее замаринуйте бедра, им хватит и 30 минут, но я обычно мариную утром, а готовлю на ужин, сочнее получается! Хорошо промойте ….