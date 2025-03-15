Американский средний танк M2 Medium Tank Один из сохранившихся средних танков M2. Фото Wikimedia CommonsВ конце тридцатых годов в США был разработан перспективный средний танк M2 Medium Tank.
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Американский средний танк M2 Medium Tank Один из сохранившихся средних танков M2. Фото Wikimedia CommonsВ конце тридцатых годов в США был разработан перспективный средний танк M2 Medium Tank.
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