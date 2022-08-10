Царьград

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"Черная метка". Запад снизил поставки оружия Киеву из-за срыва наступления на Херсон и Донбасс

"Черная метка". Запад снизил поставки оружия Киеву из-за срыва наступления на Херсон и Донбасс

Страны Запада перестали верить президенту Украины из-за того, что слова Зеленского о скором контрнаступлении на Донбасс и Херсонскую область оказались пустыми обещаниями ради пиара самого президента и его обогащения за счет заграничных кураторов.

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