"Черная метка". Запад снизил поставки оружия Киеву из-за срыва наступления на Херсон и Донбасс

Страны Запада перестали верить президенту Украины из-за того, что слова Зеленского о скором контрнаступлении на Донбасс и Херсонскую область оказались пустыми обещаниями ради пиара самого президента и его обогащения за счет заграничных кураторов.
Страны Запада перестали верить президенту Украины из-за того, что слова Зеленского о скором контрнаступлении на Донбасс и Херсонскую область оказались пустыми обещаниями ради пиара самого президента и его обогащения за счет заграничных кураторов.
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