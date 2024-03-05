Кристиан Хорнер провёл встречу с менеджером Макса Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель команды Red Bull в Формуле 1 Кристиан Хорнер в попытках стабилизировать ситуацию в коллективе организовал встречу с трёхкратным чемпионом Формулы 1 Максом Ферстаппеном и отцом голландского гонщика Йосом Ферстаппеном, чтобы обсудить сложившуюся обстановку.