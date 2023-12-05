В Калужской области местный житель подозревается в незаконной охоте

Подразделением дознания ОМВД России по Медынскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».
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