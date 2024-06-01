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Царьград

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Екатеринбургский митрополит Евгений назвал условие для повышение рождаемости в стране

Екатеринбургский митрополит Евгений назвал условие для повышение рождаемости в стране

Владыка выступил с речью о кризисе института семьи на форуме "Крепкая семья — основа государства".Екатеринбургский и Верхотурский метрополит Евгений 1 июня выступил с речью о кризисе института семьи на форуме "Крепкая семья — основа государства".

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