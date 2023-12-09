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  • Лидия Курзаева
    Ну может после этого поумнеет.Армянские активис...
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    Смотрю на эту дуру растатуированную, по-видимому, до интимных мест (это для таких характерно), и никакого сочувствия....Армянские активис...
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Евгений Сатановский: Мы что, по-прежнему в полуколониальном состоянии, куда нас загнал Горбачев?

Евгений Сатановский: Мы что, по-прежнему в полуколониальном состоянии, куда нас загнал Горбачев?

Российский аналитик, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о желании Вашингтона, чтобы в следующем году Москва начала с Киевом переговоры, на условиях, приемлемых Украине.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Кто это мы, и кто тебя вообще уполномочил отвечать за всю страну, да кто ты вообще такой, чтобы позволять от себя такие дерзкие высказывания? 😅🤣😂
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2 час.
РЗ
Рудольф Захарян
Не народ, а самая тупая и безмозглая часть его развалила Союз, приведя страну к сегодняшнему &quot;процветанию&quot;...
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1 час.
АП
Александр Петров
Сатановский иногда чушь говорит, хоть и профессор
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22 мин.

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