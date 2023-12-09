Евгений Сатановский: Мы что, по-прежнему в полуколониальном состоянии, куда нас загнал Горбачев?

Российский аналитик, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о желании Вашингтона, чтобы в следующем году Москва начала с Киевом переговоры, на условиях, приемлемых Украине.
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