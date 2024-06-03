Джабаров: Россия имеет право сбивать нидерландские F-16 в случае их атаки на РФ

Первый заместитель председатель международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ.
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