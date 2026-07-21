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Месси – игрокам Аргентины перед финалом ЧМ: «Без нервов, ребята, сосредоточимся на игре. Забудем обо всем, хорошо?»

Лионель Месси призывал игроков сборной Аргентины сохранять спокойствие перед финалом ЧМ-2026 . В финльном матче турнира, прошедшем на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив в дополнительное время.

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