Месси – игрокам Аргентины перед финалом ЧМ: «Без нервов, ребята, сосредоточимся на игре. Забудем обо всем, хорошо?»

Лионель Месси призывал игроков сборной Аргентины сохранять спокойствие перед финалом ЧМ-2026 . В финльном матче турнира, прошедшем на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив в дополнительное время.