Экс-губернатор Владимирской области Сипягин назвал арест Дурова политическим

По мнению депутата Госдумы Владимира Сипягина, Павла Дурова арестовали за то, что он русский.Бывший губернатор Владимирской области, а ныне депутат Госдумы Владимир Сипягин увидел в аресте Павла Дурова во Франции политические мотивы.
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