Экс-губернатор Владимирской области Сипягин назвал арест Дурова политическим

По мнению депутата Госдумы Владимира Сипягина, Павла Дурова арестовали за то, что он русский.Бывший губернатор Владимирской области, а ныне депутат Госдумы Владимир Сипягин увидел в аресте Павла Дурова во Франции политические мотивы.