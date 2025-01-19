Названа рекордная сумма, собранная на инаугурацию Трампа

WP: Трамп собрал рекордные $150 млн на инаугурацию Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп привлек беспрецедентное финансирование для своей инаугурации — $150 млн, рассказал изданию The Washington Post представитель Республиканской партии, пожелавший остаться неназванным.
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