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Самый известный биохакер в мире Брайан Джонсон создал клона для донорства крови и органов

Самый известный биохакер в мире Брайан Джонсон создал клона для донорства крови и органов

48-летний миллионер и самый известный биохакер в мире Брайан Джонсон, который недавно признался, что у него диагностировано аутоиммунное заболевание, создал собственного клона для донорства крови и органов.

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