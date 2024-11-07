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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Динамо» Киев 4 поражения подряд без забитых голов в ЛЕ – 0:10. Команда не побеждает 16 матчей кряду на групповом этапе еврокубков

У «Динамо» Киев 4 поражения подряд без забитых голов в ЛЕ – 0:10. Команда не побеждает 16 матчей кряду на групповом этапе еврокубков

Команда под руководством Александра Шовковского проиграла «Ференцварошу» со счетом 0:4.  Таким образом, киевское «Динамо» проиграло 4 матча подряд в Лиге Европы, не забив ни одного гола.

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