Пятый канал

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Ждать недолго: как будут выглядеть новые банкноты в тысячу и пять тысяч рублей

Ждать недолго: как будут выглядеть новые банкноты в тысячу и пять тысяч рублей

Банк России выпустит новые банкноты номиналов в тысячу и пять тысяч рублей. Усовершенствованные платежные средства станут заменой уже имеющимся платежным поручениям, об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете «Известия».

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