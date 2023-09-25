Ждать недолго: как будут выглядеть новые банкноты в тысячу и пять тысяч рублей

Банк России выпустит новые банкноты номиналов в тысячу и пять тысяч рублей. Усовершенствованные платежные средства станут заменой уже имеющимся платежным поручениям, об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете «Известия».