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Погибшему в ДТП на трассе свердловскому депутату могло стать плохо за рулем после химиотерапии

Погибшему в ДТП на трассе свердловскому депутату могло стать плохо за рулем после химиотерапии

Появились новые подробности о ДТП с Toyota Land Cruiser и автобусом в Свердловской области, в котором погиб зампредседателя думы Ивделя Федор СусловПричиной гибели депутата Федора Суслова на свердловской трассе могло стать состояние его здоровья.

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