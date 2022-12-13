Погибшему в ДТП на трассе свердловскому депутату могло стать плохо за рулем после химиотерапии

Появились новые подробности о ДТП с Toyota Land Cruiser и автобусом в Свердловской области, в котором погиб зампредседателя думы Ивделя Федор СусловПричиной гибели депутата Федора Суслова на свердловской трассе могло стать состояние его здоровья.
Появились новые подробности о ДТП с Toyota Land Cruiser и автобусом в Свердловской области, в котором погиб зампредседателя думы Ивделя Федор СусловПричиной гибели депутата Федора Суслова на свердловской трассе могло стать состояние его здоровья.
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