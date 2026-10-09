Обновленный региональный маткапитал с начала года получили 700 семей ЯНАО

Обновленный региональный маткапитал с начала года получили более 700 семей ЯНАО. Его сумма составляет один миллион рублей, сообщила во время прямого эфира директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.
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