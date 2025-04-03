Голевой порог: чем запомнится первый сезон Мичкова в НХЛ

Дебютный сезон Матвея Мичкова в НХЛ получается волнообразным — то россиянин набирает очки и входит в число главных претендентов на «Колдер Трофи», то пропадает из виду на несколько матчей или вообще садится в запас.
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