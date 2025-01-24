Запас красноречия Дональда Фредовича не иссякнет: Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Американский лидер продолжает делать заявления об урегулировании украинского конфликта. В них отчётливо прослеживается и "пряник", и "кнут"23 января, как пишет телеграм-канал "Win/Win", армия России нанесла ракетный удар по скоплению техники ВСУ в районе Запорожья.