Хотел купить машину. Мужчина стал жертвой мошенников в Приморье

В Арсеньеве мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль. Злоумышленники попросили перевести предоплату для подтверждения намерений о покупке, сообщает PRIPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
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