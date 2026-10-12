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Татар-информ

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Президенты «Рубина» разных лет встретились на базе клуба

Президенты «Рубина» разных лет встретились на базе клуба

Фото: rubin-kazan.ru 11 октября в Центре развития футбола на базе ФК «Рубин» прошла встреча президентов клуба разных лет.

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