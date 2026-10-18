Шансы «Филадельфии» на выход в плей-офф НХЛ упали в 2 раза с начала сезона. Команда под руководством Рика Токкета проиграла 9 из 10 матчей на старте (6 – в основное время).
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