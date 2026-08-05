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Снукерист.ру

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Игрок в снукер вынужден был прекратить выступления из-за серьезной травмы, полученной на аттракционе

Игрок в снукер вынужден был прекратить выступления из-за серьезной травмы, полученной на аттракционе

Иан Бернс потерпел серьезную травму во время посещения ярмарки и вынужден пропустить начало снукерного сезона 2026-27, сообщает metrouk Иан Бернс выбыл из строя из-за серьезной травмы (фото: metrouk)Иан Бернс провел две недели в постельном режиме и был вынужден отказаться от участия в ряде ключевых турниров после того, как получил травму спины во время посещения аттракциона.

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