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Мода и Шоу-бизнес

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«Не переживайте»: 60-летняя Зудина дала отпор хейтерам, обвинившим её в увлечении пластикой

«Не переживайте»: 60-летняя Зудина дала отпор хейтерам, обвинившим её в увлечении пластикой

Звезда театра и кино Марина Зудина вновь столкнулась с волной обсуждений своей внешности. Всё началось с того, что артистка выложила в соцсети кадры с последней фотосессии — и практически сразу под ними появились комментарии с упрёками в чрезмерном увлечении инъекциями и операциями.

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