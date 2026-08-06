«Не переживайте»: 60-летняя Зудина дала отпор хейтерам, обвинившим её в увлечении пластикой

Звезда театра и кино Марина Зудина вновь столкнулась с волной обсуждений своей внешности. Всё началось с того, что артистка выложила в соцсети кадры с последней фотосессии — и практически сразу под ними появились комментарии с упрёками в чрезмерном увлечении инъекциями и операциями.