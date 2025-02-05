«Криминальная сеть»: Володин высказался о закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации.