Политика как он...
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Политика как она есть

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«Криминальная сеть»: Володин высказался о закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации.

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