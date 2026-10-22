Кроссовер заметно преобразился внешне и внутри, но сохранил атмосферный мотор Geely представит обновлённый кроссовер Binyue Super Edition 2027 модельного года в Китае 27 октября (в России модель Binyue известна как Coolray или Belgee X50).
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