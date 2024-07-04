Трое россиян пострадали в серьезной аварии в Белоруссии

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 3 июля в районе деревни Горни на трассе Минск-Гродно, погибли двое граждан Республики Беларусь и пострадали трое граждан Российской Федерации.
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